Roland Carreño, jornalista e ativista da oposição venezuelano, é libertado da prisão
O ativista da oposição Roland Carreño, jornalista de profissão, foi libertado da prisão na Venezuela em meio ao lento processo de solturas prometido pelo governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, informou o sindicato de imprensa nesta quarta-feira (14).
"Confirmamos a libertação do jornalista Roland Carreño. Ele estava preso desde 2 de agosto de 2024: 1 ano, 5 meses e 12 dias", escreveu o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) na rede X.
Carreño foi preso em meio à crise que eclodiu após a contestada reeleição de Maduro em 2024. Ele já havia sido preso entre 2020 e 2023 sob acusações de "terrorismo".
