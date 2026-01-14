Assine
Início Internacional
Internacional

Roland Carreño, jornalista e ativista da oposição venezuelano, é libertado da prisão

14/01/2026 12:43

O ativista da oposição Roland Carreño, jornalista de profissão, foi libertado da prisão na Venezuela em meio ao lento processo de solturas prometido pelo governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, informou o sindicato de imprensa nesta quarta-feira (14). 

"Confirmamos a libertação do jornalista Roland Carreño. Ele estava preso desde 2 de agosto de 2024: 1 ano, 5 meses e 12 dias", escreveu o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) na rede X. 

Carreño foi preso em meio à crise que eclodiu após a contestada reeleição de Maduro em 2024. Ele já havia sido preso entre 2020 e 2023 sob acusações de "terrorismo".

atm/jt/nn/aa

