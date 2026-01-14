Assine
Irã emite alerta a Trump em alusão a ataque à base dos EUA em junho

14/01/2026 12:20

Um assessor do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, alertou o presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (14), que Teerã demonstrou sua capacidade de responder a agressões, relembrando o ataque de junho a uma base dos Estados Unidos no Catar. 

Trump deveria se lembrar do ataque à base aérea de Al Udeid, que demonstrou "a disposição e a capacidade do Irã de responder a qualquer ataque", escreveu Ali Shamkhani em uma publicação no X, após Washington não descartar novas ações militares contra o Irã.

