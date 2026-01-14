Assine
Egito anuncia acordo de todas as partes para formação de comitê palestino para administrar Gaza

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
14/01/2026 12:07

O governo egípcio anunciou, nesta quarta-feira (14), que foi alcançado um "consenso" sobre os nomes dos membros do comitê de tecnocratas palestinos, composto por 15 integrantes, encarregado de administrar a Faixa de Gaza, conforme o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

"Esperamos que, após este acordo, o comitê seja anunciado em breve (...) e então designado para administrar a vida cotidiana e os serviços essenciais", disse o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdellatty, após as negociações no Cairo.

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

