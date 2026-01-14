Assine
Rede social X volta a funcionar na Venezuela após um ano de bloqueio por Maduro

MB
Marc BURLEIGH
14/01/2026 12:07

A Venezuela recuperou o acesso à rede social X na noite de terça-feira. A plataforma, que era o principal canal de informação no país, tinha sido bloqueada há mais de um ano pelo presidente deposto Nicolás Maduro, depois de sua controversa reeleição em julho de 2024.

