Rede social X volta a funcionar na Venezuela após um ano de bloqueio por Maduro
A Venezuela recuperou o acesso à rede social X na noite de terça-feira. A plataforma, que era o principal canal de informação no país, tinha sido bloqueada há mais de um ano pelo presidente deposto Nicolás Maduro, depois de sua controversa reeleição em julho de 2024.
