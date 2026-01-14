Vendas no varejo dos EUA se recuperaram mais do que o esperado em novembro

As vendas no varejo dos Estados Unidos se recuperaram em novembro mais do que o previsto pelos analistas, informou o governo nesta quarta-feira (14).

As vendas aumentaram 0,6% em novembro, atingindo US$ 735,9 bilhões (R$ 3,92 trilhões, na cotação da época) em comparação com o mês anterior, segundo dados do Departamento do Comércio.

Esse resultado representa uma recuperação em relação à queda de 0,1% registrada em outubro e superou a previsão de crescimento de 0,4% dos analistas.

Os números foram divulgados com atraso devido à paralisação prolongada do governo entre outubro e meados de novembro.

As vendas no varejo aumentaram 3,3% em novembro em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com o governo.

As vendas de automóveis e combustíveis lideraram esse aumento nos gastos de consumo.

