Parte do pessoal da base dos EUA no Catar recebeu ordens para deixar o local

14/01/2026 11:11

Alguns funcionários da base dos Estados Unidos em Al Udeid, no Catar, receberam ordens para deixar o local, disseram duas fontes diplomáticas à AFP nesta quarta-feira (14), após Washington ameaçar intervir no Irã, palco de intensos protestos contra o regime. 

As fontes, que falaram sob condição de anonimato, indicaram que o pessoal recebeu ordens para evacuar a base até a noite desta quarta-feira.

Localizada a 190 km ao sul do Irã, do outro lado do Golfo, Al Udeid é a maior base americana no Oriente Médio. Teerã lançou mísseis contra a base em junho de 2025 em resposta aos bombardeios dos EUA contra instalações nucleares iranianas.

