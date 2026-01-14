Trump diz que Groenlândia é 'vital' para sistema de defesa aérea dos EUA

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (14) que o controle dos Estados Unidos sobre a Groenlândia é "vital" para seu projeto Cúpula Dourada de sistema de defesa aérea e antimísseis.

"Os Estados Unidos precisam da Groenlândia por motivos de Segurança Nacional. É vital para a Cúpula Dourada que estamos construindo", afirmou Trump, que tem demonstrado sua intenção de se apoderar desta ilha do Ártico, um território autônomo da Dinamarca.

"A Otan será mais formidável e eficaz quando a Groenlândia estiver nas mãos dos ESTADOS UNIDOS. Qualquer coisa aquém disso é inaceitável", escreveu o mandatário americano nas redes sociais.

Trump publicou a mensagem horas antes de diplomatas dinamarqueses e groenlandeses visitarem a Casa Branca para conversar com o vice-presidente, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

O ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, em uma tentativa de reduzir as preocupações de Washington sobre a segurança da Groenlândia, disse à AFP que Copenhague está reforçando seu contingente militar na região e busca obter "maior presença da Otan no Ártico".

O presidente americano afirmou que a Otan "deveria liderar" a construção do sistema avançado de defesa antimísseis. "Se não o fizermos, a Rússia ou a China farão, e isso não vai acontecer!", escreveu Trump.

O republicano tem ameaçado em várias ocasiões apoderar-se da vasta, estratégica e escassamente povoada ilha ártica, e aumentou o tom desde o ataque de 3 de janeiro em solo venezuelano que levou à prisão do presidente deposto, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores.

