Exército israelense afirma ter matado seis combatentes em Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/01/2026 08:55

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (14), ter matado seis combatentes na Faixa de Gaza, revisando para cima o número de mortos em um confronto ocorrido após o que chamou de "violação flagrante" do cessar-fogo no território palestino. 

Na noite de terça-feira, o Exército israelense explicou que abriu fogo com tanques após identificar combatentes na região oeste de Rafah. 

Também mencionou ataques aéreos e relatou a morte de pelo menos dois combatentes. 

Uma fonte de segurança na Faixa de Gaza confirmou à AFP na noite de terça-feira que houve disparos israelenses a oeste da cidade de Rafah. 

"Após o incidente de ontem (terça-feira), durante o qual seis terroristas armados foram detectados na zona oeste de Rafah, e após buscas realizadas na região, confirma-se que soldados (...) eliminaram os seis terroristas durante um ataque a tiros", escreveu o exército em um comunicado. Eles portavam "diversas armas", acrescentou. 

Segundo um cessar-fogo muito frágil que entrou em vigor na Faixa de Gaza em 10 de outubro, após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, o exército israelense recuou para além de uma "linha amarela" que lhe garante o controle de mais da metade do pequeno território, incluindo a cidade de Rafah. 

A trégua é precária e incidentes ocorrem diariamente.

overflay