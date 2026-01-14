Forças curdas e Exército relatam novos combates na cidade síria de Alepo

O exército sírio e as forças curdas relataram novos combates no leste de Alepo, um setor que Damasco quer comandar após tomar o controle dessa cidade do norte.

Segundo uma fonte militar citada pela agência oficial Sana, as Forças Democráticas da Síria (FDS), dominadas pelos curdos, “atacam posições do exército e habitações civis perto do povoado de Humeima, a leste de Alepo, com metralhadoras pesadas e drones, e o exército responde”.

As FDS dizem ter repelido uma “tentativa de invasão” na zona de Zubayda, um pouco mais ao sul, e informaram ataques com drones por parte do exército que deixaram “vários feridos”.

As FDS são o exército de fato da administração semiautónoma curda e controlam amplas zonas do norte e nordeste do país, ricas em petróleo.

O exército exigiu na terça-feira que as forças curdas “se retirem para leste do Eufrates”, o rio que atravessa o norte da Síria.

Um correspondente da AFP viu na terça-feira baterias de defesa antiaérea e de artilharia do exército sírio deslocadas para a frente de Deir Hafer, perto das posições das FDS.

Mais tarde, as FDS acusaram as forças governamentais de bombardear Deir Hafer.

A responsável pelas relações exteriores da administração autônoma curda, Elham Ahmed, acusou na terça-feira o exército sírio de preparar “um ataque em grande escala” contra os curdos.

Acusou as autoridades de terem “declarado guerra” e “rompido o acordo de 10 de março” de 2025, que visava uma integração negociada das instituições civis e militares curdas no seio do Estado sírio.

O governo da Síria assumiu o controle total da cidade de Alepo durante o fim de semana e evacuou combatentes para zonas controladas pelos curdos no nordeste do país.

Ambas as partes acusaram-se mutuamente de iniciar a violência na terça-feira passada, que deixou dezenas de mortos e deslocou dezenas de milhares de pessoas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/phs/roc/mas/mvl/jc