Dois mortos na Rússia em ataques com drones ucranianos

AFP
Repórter
14/01/2026 06:37

Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas nesta quarta-feira(14) em ataques com drones ucranianos contra a cidade russa de Rostov-on-Don (sul) e a região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, informaram as autoridades locais. 

A Ucrânia lança todas as noites dezenas de drones em direção à Rússia em resposta aos bombardeios de Moscou que a atingem diariamente há quase quatro anos. 

Kiev afirma concentrar seus ataques em infraestruturas energéticas que permitem a Moscou financiar a ofensiva. 

Em Rostov-on-Don, com mais de um milhão de habitantes, um “ataque com drones” provocou um incêndio em um prédio, escreveu o governador regional, Yury Slyusar, na plataforma Telegram. 

Quando os escombros foram removidos, o corpo de um homem morto no ataque foi encontrado em um dos apartamentos, acrescentou. 

Segundo a mesma fonte, outras quatro pessoas, entre elas uma criança de 4 anos, ficaram feridas nesses ataques. 

Na região de Belgorod, uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um ataque com drones das “forças armadas ucranianas” contra um carro “que foi destruído pelo fogo”, informou no Telegram o governador regional Vyacheslav Gladkov.

