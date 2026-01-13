Assine
Rede social X volta a ficar acessível na Venezuela após bloqueio de um ano por Maduro

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 23:25

A Venezuela voltou a ter acesso à rede social X a partir da noite desta terça-feira (13), após o bloqueio ordenado há mais de um ano pelo presidente deposto Nicolás Maduro na esteira de sua reeleição questionada em julho de 2024.

Usuários da operadora telefônica Digitel podiam acessar o X, constatou a AFP. Em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial. 

Altos dirigentes do chavismo -- como a presidente interina Delcy Rodríguez e o ministro de Interior Diosdado Cabello -- publicaram mensagens mais cedo para informar que estavam retomando o uso do X.

mbj/pgf/mel/rpr

Tópicos relacionados:

internet rede social telecomunicacoes venezuela x

