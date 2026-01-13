Inter enfrenta Lecce podendo conquistar título simbólico de campeão de inverno

A Inter de Milão pode conquistar o simbólico título de 'campeã de inverno' da Serie A nesta quarta-feira (14), quando visita o Lecce (17º colocado) em partida adiada da 16ª rodada.

A sequência de seis vitórias consecutivas, interrompida pelo Napoli no domingo, na partida da 20ª rodada (2 a 2), deixa os 'nerazzurri' com pouca margem de vantagem sobre seus rivais.

A equipe está três pontos à frente do Milan (2º) e quatro de Napoli (3º), Juventus (4º) e Roma (5º), embora estes dois últimos tenham um jogo a mais.

A Inter tem cinco jogos para disputar em janeiro (três pelo campeonato italiano e dois pela Liga dos Campeões), começando com esta partida em casa contra o Lecce, que foi adiada de meados de dezembro para meados de janeiro devido à Supercopa da Itália.

Cristian Chivu e seus jogadores, com exceção do turco Hakan Calhanoglu, que está afastado por pelo menos três semanas devido a uma lesão, podem garantir o título simbólico de campeão de inverno caso vençam.

Um empate pode até ser suficiente, mas os vice-campeões europeus de 2025 buscam a vitória, principalmente porque seus concorrentes diretos, Milan e Napoli, enfrentam jogos mais difíceis nesta rodada de partidas adiadas.

O Milan, que empatou seus dois últimos jogos, recebe o Parma (14º colocado) na quinta-feira, enquanto o Napoli, ainda desfalcado por lesões, visita o ambicioso Como (6º), comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas.

Mais abaixo na tabela, o Bologna (9º colocado) visita o Verona (19º).

O Napoli conquistou a Supercopa da Itália em 22 de dezembro, em Riade, derrotando o Bologna por 2 a 0 na final, com dois gols do brasileiro David Neres.

--- Programação dos jogos adiados da 16ª rodada da Serie A (horário de Brasília):

- Quarta-feira:

(14h30) Napoli - Parma

(16h45) Inter - Lecce

- Quinta-feira:

(14h30) Hellas Verona - Bologna

(16h45) Como - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 43 19 14 1 4 42 17 25

2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15

3. Napoli 39 19 12 3 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

9. Bologna 27 19 7 6 6 26 20 6

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 21 19 5 6 8 14 22 -8

15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Hellas Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/pm/raa/aam