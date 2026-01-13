Trump é filmado fazendo gesto obsceno durante visita a uma fábrica

O presidente Donald Trump foi filmado nesta terça-feira (13) fazendo um gesto obsceno para alguém que o recriminava durante uma visita a uma fábrica, uma resposta considerada "apropriada" pela Casa Branca.

"Um lunático gritava impropérios desaforadamente em um ataque de ira, e o presidente respondeu de forma apropriada e inequívoca", disse o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, em uma declaração enviada à AFP.

O vídeo, que circulou nas redes TikTok e X, e foi publicado pelo site de notícias sobre celebridades TMZ, mostra o presidente americano caminhando por uma passarela durante sua visita a uma fábrica da Ford em Detroit, na região dos Grandes Lagos.

No começo da gravação, é possível ouvir uma voz que grita algo inaudível, e Trump então ergue o dedo médio de sua mão direita na direção de onde vinham os gritos.

Segundo o TMZ, a pessoa que confrontou o bilionário republicano supostamente pronunciou as palavras "defensor de pedófilos".

Isso poderia ser uma referência ao caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein, que foi próximo de Trump no passado.

O presidente americano manteve uma relação amistosa com o financista nova-iorquino, que morreu na prisão em 2019 antes de ser julgado por comandar um esquema de exploração sexual de menores.

O Congresso votou a favor de obrigar o governo Trump a divulgar os documentos relacionados com o caso que estão em poder do sistema de justiça federal, algo que só foi feito parcialmente até agora.

