Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

BID anuncia novo pacote de crédito a governo da Bolívia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 21:25

compartilhe

SIGA

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta terça-feira (13) um novo pacote de ajuda financeira para a Bolívia de até 4,5 bilhões de dólares (R$ 24,2 bilhões) no período 2026-2028, quase seis vezes mais que o recebido nos últimos três anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Bolívia, com um dado de inflação de 20% em 12 meses em dezembro, importava combustíveis para subsidiá-los no mercado interno, uma política que esgotou as reservas de dólares do país e fez o custo de vida disparar.

"Estamos construindo um pacote de até 4,5 bilhões" de dólares para o próximo triênio, disse o presidente do BID, o brasileiro Ilan Goldfajn, em uma coletiva de imprensa no Palácio de Governo junto com o presidente de centro-direita Rodrigo Paz.

A visita de Goldfajn à Bolívia é a primeira de um chefe do BID ao país andino em 15 anos.

Desde que assumiu o poder em novembro, Paz se aproximou das organizações internacionais de crédito que seus antecessores de esquerda rechaçaram.

A cooperação, segundo Goldfajn, será destinada a vários setores, como mineração, energia, meio ambiente e turismo, e para criar condições para gerar segurança jurídica no país.

O presidente Paz considerou uma grande conquista o princípio deste entendimento e ressaltou que, com sua gestão no país, "encerrou uma etapa de 20 anos" de governos de esquerda que viam o Estado como "instrumento político".

A reunião ocorreu um dia depois de sua administração firmar um acordo com sindicatos para deter os protestos sociais que se opuseram a um decreto de reformas econômicas.

A futura assistência chegará no momento em que a Bolívia busca sair de uma profunda crise econômica, a maior em 40 anos.

A Bolívia e o BID ainda devem formalizar o acordo, sem data prevista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jac/gta/sf/cjc/rpr

Tópicos relacionados:

bid bolivia economia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay