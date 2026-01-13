Wall Street fecha em queda, prudente sobre futuros cortes de juros pelo Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (13), após a publicação de um índice de inflação nos Estados Unidos que não mudou as perspectivas sobre a política monetária do banco central americano, no início de uma nova temporada de resultados.

No fechamento, o índice Dow Jones recuou 0,80%; o Nasdaq, 0,10%, e o ampliado S&P 500 baixou 0,19%.

O ritmo da inflação nos Estados Unidos se manteve estável em dezembro de 2025, segundo dados publicados nesta terça-feira. No mês passado, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 2,7% em 12 meses, ante os 2,9% registrados em dezembro de 2024.

"O entusiasmo inicial" produzido por esses dados "foi de curta duração", assinalou Jose Torres, da Interactive Brokers.

No mercado da dívida, o rendimento do título do Tesouro americano com vencimento em dez anos se manteve estável em relação à véspera, a 4,18% por volta das 18h25 de Brasília, e caiu para 4,16% logo após a publicação do CPI.

Segundo Torres, "essa mudança se explica em parte" porque persistem dúvidas a respeito do próximo corte das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

A maioria dos especialistas concorda que não haverá mudanças nas próximas três reuniões do comitê de política monetária do banco central, e que uma nova redução dos juros ocorreria em junho, segundo a ferramenta de acompanhamento CME FedWatch.

Juros mais baixos costumam ser um bom sinal para o mercado de ações, que vê nisso a possibilidade de maiores ganhos empresariais.

Apesar de suas divisões internas, "o Fed certamente tem a possibilidade de reduzir suas taxas mais de uma vez" este ano, avaliou Pat Donlon, da Fiduciary Trust Company.

Mas, paralelamente, o analista assinalou que as "muitas" declarações do presidente Donald Trump complicam a situação do mercado.

O republicano tem criticado o presidente do banco central, Jerome Powell, e pedido cortes nos juros, sem se calar diante dos apelos para garantir a independência da instituição.

