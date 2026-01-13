Olympique de Marselha atropela (9-0) time da 6ª divisão e avança na Copa da França
O Olympique de Marselha garantiu sem dificuldades a última vaga nas oitavas de final da Copa da França ao atropelar o Bayeux, equipe da sexta divisão, por 9 a 0 nesta terça-feira (13).
Sem deixar o adversário respirar, o time de Marselha foi para o intervalo vencendo por 4 a 0, depois de marcar com Angel Gomes (13'), Hamed Traoré (19'), Mason Greenwood (26') e Amine Gouiri (32').
No segundo tempo, a chuva de gols continuou com mais dois de Greenwood (49' e 90'), o segundo de Gouiri (55'), um de Conrad Egan-Riley (80') e um de Neal Maupay (86').
O Olympique, comandado pelo técnico italiano Roberto de Zerbi, vai enfrentar nas oitavas o Rennes, no início de fevereiro.
--- Resultados da fase de 16-avos de final da Copa da França:
- Sábado:
Montreuil - (+) Amiens 2 - 4
Orléans - (+) Monaco 1 - 3
Bastia - (+) Troyes 0 - 2
Angers - (+) Toulouse 1 - 1 (5-6 nos pênaltis)
Le Puy - (+) Reims 0 - 0 (0-3 nos pênaltis)
Hauts Lyonnais - (+) Lorient 1 - 3
Istres - (+) Laval 0 - 2
Avranches - (+) Strasbourg 0 - 6
- Domingo:
Sochaux - (+) Lens 0 - 3
Nantes - (+) Nice 1 - 1 (3-5 nos pênaltis)
(+) Le Mans - Nancy 0 - 0 (4-1 nos pênaltis)
Metz - (+) Montpellier 0 - 4
Chantilly - (+) Rennes 1 - 3
Lille - (+) Lyon 1 - 2
- Segunda-feira:
Paris Saint-Germain - (+) Paris FC 0 - 1
- Terça-feira:
Bayeux - (+) Olympique de Marselha 0 - 9
(+): classificados para a próxima fase.
