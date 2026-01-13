Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

City vence Newcastle (2-0) fora de casa e fica perto da final da Copa da Liga Inglesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 19:53

compartilhe

SIGA

O Manchester City deu um grande passo rumo à decisão da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Newcastle por 2 a 0 nesta terça-feira (13), em St James' Park, no jogo de ida da semifinal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os 'Citizens' terão que confirmar este resultado na volta, no dia 4 de fevereiro, jogando em casa, para irem à final programada para 22 de março em Londres, contra Arsenal ou Chelsea.

O time do técnico Pep Guardiola teve que se superar em um jogo pouco movimentado antes do intervalo (nenhum chute na direção do gol).

No segundo tempo, o Newcastle criou as primeiras chances de perigo: primeiro com uma cabeçada de Yoane Wissa que o goleiro James Trafford defendeu e depois com um chute do brasileiro Bruno Guimarães na trave (50').

Mas foi o Manchester City que abriu o placar graças a Antoine Semenyo, que finalizou com o pé esquerdo para o gol vazio após um cruzamento de Jérémy Doku desviado no meio do caminho por Bernardo Silva (53').

Dez minutos depois, Semenyo voltou a mandar a bola para as redes, mas o gol foi anulado porque o VAR flagrou um impedimento de Erling Haaland na jogada.

Nos acréscimos, Rayan Cherki (90'+9) sacramentou a vitória aproveitando um passe de Rayan Aït-Nouri.

O Manchester City conquistou quatro títulos consecutivos da Copa da Liga entre 2018 e 2021, mas não disputa a final do torneio desde então.

A equipe, atual vice-líder do Campeonato Inglês, está no Top 8 da Liga dos Campeões e vai disputar a quarta rodada da Copa da Inglaterra em fevereiro.

Chelsea e Arsenal farão o primeiro jogo da outra semifinal nesta quarta-feira (14), em Stamford Bridge.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/dar/pm/cl/cb/aam

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay