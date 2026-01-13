Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Griezmann dá vitória ao Atlético de Madrid sobre La Coruña (1-0) na Copa do Rei

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 19:43

compartilhe

SIGA

Com um gol solitário do atacante francês Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid venceu o Deportivo La Coruña (2ª divisão) por 1 a 0 nesta terça-feira (13), no Estádio Riazor, e avançou às quartas de final da Copa do Rei.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Griezmann, que antes do intervalo já havia acertado uma bola na trave, lançou um foguete com o pé esquerdo no ângulo para dar a vitória ao time 'colchonero' (61').

Após o gol, o La Coruña aproveitou o incentivo das arquibancadas e colocou a equipe do técnico Diego Simeone contra as cordas em vários momentos, mas não conseguiu chegar ao empate.

Nos acréscimos, o Atlético quase aproveitou um contra-ataque para matar o jogo, mas Pablo Barrios finalizou mal depois de receber um bom passe do argentino Thiago Almada.

As oitavas de final continuam nesta quarta-feira, com destaque para o Real Madrid e seu novo treinador, Álvaro Arbeloa, que viajarão para enfrentar o Albacete (da segunda divisão). Arbeloa sucede Xabi Alonso, que foi demitido após a derrota de domingo para o Barcelona na Supercopa da Espanha. 

Na quinta-feira, o Barça viajará para Santander, para enfrentar o atual líder da segunda divisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/pm/cb/aam

Tópicos relacionados:

copa esp fbl rey

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay