Déficit fiscal dos EUA cai no 4º trimestre de 2025 graças a tarifas

O déficit fiscal dos Estados Unidos diminuiu no quarto trimestre de 2025 graças a uma maior arrecadação de impostos, incluindo tarifas, informou o Departamento do Tesouro nesta terça-feira (13).

Desde o seu retorno à Casa Branca em janeiro passado, o presidente Donald Trump implementou tarifas de amplo alcance que afetam praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

O déficit caiu 15% em relação ao último trimestre de 2024, de 711 bilhões de dólares (R$ 3,82 trilhões) para 602 bilhões (R$ 3,23 trilhões).

A receita total subiu 13%, para 1,2 trilhão de dólares (R$ 6,45 trilhões), enquanto a despesa subiu 2%, para 1,8 trilhão de dólares (R$ 9,67 trilhões).

Tanto a receita quanto os gastos foram recordes, disse a jornalistas um funcionário do alto escalão do Tesouro.

Por categorias, a arrecadação de alguns impostos sobre indivíduos aumentou significativamente, enquanto o montante obtido com direitos aduaneiros disparou de 23 bilhões de dólares (R$ 123,60 bilhões) para 94 bilhões (R$ 505,17 bilhões).

O salto na arrecadação de direitos aduaneiros se deve principalmente a tarifas mais altas, apontou o funcionário.

