Com gol no fim, Stuttgart vence Eintracht (3-2) na abertura da 17ª rodada da Bundesliga
O Stuttgart conquistou uma vitória nos acréscimos por 3 a 2 contra o Eintracht Frankfurt na noite desta terça-feira (13) e subiu para o terceiro lugar na tabela da Bundesliga, enquanto aguarda os demais jogos da 17ª rodada, a última do primeiro turno.
Ao final desta primeira parte do campeonato alemão, o Stuttgart soma 32 pontos e assume a terceira posição, à frente do RB Leipzig (29 pontos), que enfrenta o Freiburg na quarta-feira e tem um jogo a menos, marcado para 27 de janeiro (uma terça-feira) contra o St. Pauli.
Mais cedo, a Liga Alemã anunciou o adiamento de última hora da partida entre Hamburgo (13º, 16 pontos) e Bayer Leverkusen (5º, 29 pontos) devido à forte nevasca que atingiu a cidade de Hamburgo na sexta-feira.
No Neckarstadion, o Stuttgart ficou atrás no placar logo aos 5 minutos, com um gol de cabeça do lateral-direito dinamarquês Rasmus Kristensen após um escanteio. Mas os donos da casa conseguiram virar o jogo ainda no primeiro tempo.
O atacante bósnio-alemão Ermedin Demirovic aproveitou um vacilo entre o goleiro do Frankfurt, o brasileiro Kauã Santos, e seu zagueiro Aurèle Amenda para empatar aos 26 minutos. Nove minutos depois, Deniz Undav colocou o time suábio em vantagem com um chute rasteiro que contou com um desvio antes de entrar no canto.
Faltando dez minutos, o atacante espanhol Ayoube Amaimouni-Echghouyab empatou para o Eintracht (80') apenas três minutos depois de entrar em campo, mas o meio-campista dinamarquês Nikolas Nartey recolocou o Stuttgart na frente pouco depois (87'). Foi seu primeiro gol na Bundesliga.
O time comandado pelo técnico Sebastian Hoeness garantiu assim sua segunda vitória consecutiva, após o triunfo por 4 a 1 sobre o Leverkusen no sábado.
--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3 - 2
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Mainz - Heidenheim
- Quarta-feira:
(14h30) Wolfsburg - St Pauli
(16h30) Colônia - Bayern de Munique
RB Leipzig - Freiburg
Hoffenheim - B. Mönchengladbach
- Quinta-feira:
(16h30) Augsburg - Union Berlin
. adiado
Hamburgo - Bayer Leverkusen
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 44 16 14 2 0 63 12 51
2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14
3. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7
4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
5. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
7. Eintracht Frankfurt 26 17 7 5 5 35 36 -1
8. Freiburg 23 16 6 5 5 27 27 0
9. Union Berlin 22 16 6 4 6 22 25 -3
10. B. Mönchengladbach 19 16 5 4 7 22 24 -2
11. Colônia 17 16 4 5 7 24 26 -2
12. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10
13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
14. Wolfsburg 15 16 4 3 9 24 36 -12
15. Augsburg 14 16 4 2 10 17 32 -15
16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13
17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21
18. Mainz 9 16 1 6 9 15 28 -13
