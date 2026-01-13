Manchester United anuncia Michael Carrick como técnico interino até o final da temporada

O Manchester United anunciou nesta terça-feira (13) o técnico Michael Carrick, ex-jogador do clube, como interino até o final da temporada, que termina em maio.

O ex-meio-campista de 44 anos, que já comandou a equipe interinamente em 2021, iniciará sua nova passagem no clássico contra o Manchester City, no próximo sábado, em Old Trafford.

Jogador do United na época de ouro sob o comando do mítico Alex Ferguson, Carrick conquistou 12 títulos pelo clube, entre eles a Liga dos Campeões de 2008.

Em sua carreira como treinador, dirigiu o Middlesbrough de outubro de 2022 a junho de 2025.

Após a demissão do português Rúben Amorim há oito dias devido aos maus resultados, Darren Fletcher, outro ex-jogador do United, comandou a equipe nos últimos dois jogos: empate em 2 a 2 com o Burnley pelo Campeonato Inglês e derrota por 2 a 1 para o Brighton, resultado que custou a eliminação na fase de 16-avos de final da Copa da Inglaterra.

Fora das competições europeias e já eliminado das copas nacionais, o Manchester United tem apenas o Campeonato Inglês em disputa. O time ocupa a sétima colocação, longe da briga pelo título, a 17 pontos do líder Arsenal.

