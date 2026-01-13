Assine
Argentina registrou em 2025 seu menor nível de inflação em 8 anos: 31,5%

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 17:01

A inflação em 2025 na Argentina foi de 31,5%, seu nível mais baixo em oito anos, informou o instituto público de estatísticas (Indec) nesta terça-feira (13).

Em dezembro, os preços subiram 2,8%, seguindo uma tendência à alta iniciada em junho, quando o índice marcou 1,6%. 

Mas o resultado global do ano foi o menor desde 2017, quando a inflação foi de 24,8% durante o governo de Mauricio Macri.

Tópicos relacionados:

argentina inflacao

