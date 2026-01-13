Bangladesh alerta para aumento da desinformação às vésperas das eleições

O líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, advertiu, nesta terça-feira (13), para uma "avalanche" de desinformação que poderia afetar as eleições do próximo mês, as primeiras desde o levante que derrubou o governo em 2024.

Yunus, de 85 anos, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006, disse ter pedido à equipe de direitos humanos da ONU que "se contraponha ao aumento da desinformação" nas eleições de 12 de fevereiro, segundo nota de seu gabinete.

"Tem havido uma avalanche de desinformação em torno das eleições", disse Yunus em um telefonema com o chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, de acordo com o comunicado.

Essa desinformação "provém tanto de veículos de mídia estrangeiros quanto de fontes locais".

Bangladesh está mergulhada em uma grave agitação política desde que uma revolta liderada por estudantes depôs a primeira-ministra Sheikh Hasina em 2024, pondo fim ao seu governo de 15 anos.

"Inundaram as redes sociais com notícias falsas, rumores e especulações", lamentou Yunus. "Ficamos preocupados com o impacto que isto pode ter nas eleições", disse.

Segundo o comunicado de imprensa, Turk ofereceu apoio da ONU. Observadores eleitorais da União Europeia afirmam que a votação neste país de maioria muçulmana com 170 milhões de habitantes será "o maior processo democrático de 2026".

Yunus, que voltou do exílio em agosto de 2024 a pedido dos manifestantes para chefiar um governo provisório como "assessor principal", deixará o cargo após as eleições.

Ele disse ter herdado um sistema político "completamente destruído" e promoveu uma carta de reformas que considera vital para evitar a volta do autoritarismo.

No mesmo dia destas eleições será realizado um referendo sobre as mudanças propostas.

