Internacional

Governo da Costa Rica denuncia suposto plano para assassinar presidente

13/01/2026 16:27

O governo da Costa Rica denunciou, nesta terça-feira (13), um suposto plano para assassinar o presidente Rodrigo Chaves, a pouco mais de duas semanas das eleições presidenciais, nas quais a situação é favorita.

Jorge Torres, chefe da Direção de Inteligência e Segurança Nacional (DIS), subordinada à Presidência, disse que este organismo soube do complô por uma "fonte confidencial" que deu conta do pagamento a um assassino de aluguel que executaria o atentado.

"Claramente nos alerta sobre um pagamento de um assassino que quer atentar contra a vida do presidente da República", declarou Torres a jornalistas na porta do Ministério Público, aonde foi denunciar a trama.

