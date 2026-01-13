Assine
Julgamento de ação de Musk contra OpenAI terá início em 27 de abril

AFP
AFP
13/01/2026 15:52

O início do julgamento de Elon Musk contra o diretor-executivo da Open AI, Samuel Altman, e outros acusados foi marcado para 27 de abril, informou um tribunal federal dos Estados Unidos nesta terça-feira (13).

O julgamento se concentrará na alegação de Musk de que a OpenAI e Altman abandonaram a missão original da startup de não ter fins lucrativos. 

Ele também alega que foi enganado ao transformar o laboratório em uma empresa de grande sucesso e vinculada à Microsoft.

Musk é um dos fundadores da OpenAI e foi um de seus maiores investidores quando ela começou, em 2015. Ele abandonou o projeto três anos depois.

