Internacional

Antonio Conte é suspenso por 2 jogos por insultar equipe de arbitragem

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 15:31

O técnico do Napoli, Antonio Conte, foi suspenso por duas partidas no Campeonato Italiano nesta terça-feira (13), após ter sido expulso durante o jogo da Serie A contra a Inter de Milão (2 a 2), no último domingo.

Conte recebeu um cartão vermelho aos 26 minutos do segundo tempo "por insultar a equipe de arbitragem" após a marcação de um pênalti a favor da Inter.

"Após a expulsão, ele chutou uma bola que estava na linha lateral e se aproximou do quarto árbitro de forma ameaçadora, repetindo comentários ofensivos", explicou o comitê disciplinar da Serie A. 

O ex-treinador da seleção da Itália, que levou o Napoli ao título de campeão italiano em maio do ano passado, em sua primeira temporada no comando da equipe, não estará à beira do campo na partida adiada contra o Parma, nesta quarta-feira, nem no jogo em casa contra o Sassuolo, no sábado.

O Napoli ocupa atualmente a terceira posição no Campeonato Italiano, com 39 pontos, a quatro do líder, a Inter (43 pontos), a quem superou por um ponto na disputa pelo título de 2025.

jr/dar/aam/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

