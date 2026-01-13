Alpine encerra parceria com piloto australiano Jack Doohan

A escuderia Alpine, da Fórmula 1, anunciou nesta terça-feira (13) que está encerrando sua parceria com o piloto australiano Jack Doohan, que já havia sido dispensado após uma breve passagem como piloto titular em 2025, período em que não conquistou nenhum ponto em uma temporada difícil para a equipe.

"A BWT Alpine Formula One Team confirma que chegou a um comum acordo com Jack Doohan para não continuar com seus serviços como piloto para a temporada de 2026 do Mundial de Fórmula 1, permitindo que ele busque outras oportunidades de carreira", disse a equipe franco-britânica em um comunicado.

A Alpine elogiou "o comprometimento e o profissionalismo de Jack com a equipe nos últimos quatro anos, tanto dentro quanto fora das pistas".

O filho de 22 anos do piloto de motociclismo Mick Doohan havia substituído o francês Esteban Ocon na Alpine no final de 2024, antes de ser confirmado como piloto titular para a temporada de 2025.

No entanto, ele foi dispensado após abandonar a corrida em Miami em maio de 2025 e não marcou um único ponto em sete Grandes Prêmios.

Seu substituto, o argentino Franco Colapinto, não teve melhor desempenho em 2025, terminando em 20º lugar na classificação do Mundial de pilotos, ao volante do pior carro do grid.

Após terminar em último lugar na temporada passada com apenas 22 pontos, todos conquistados pelo francês Pierre Gasly, a Alpine espera uma reviravolta em 2026, apostando num carro completamente redesenhado, em conformidade com os novos regulamentos, e um motor Mercedes substituindo o da Renault.

Gasly e Colapinto foram confirmados como titulares para a próxima temporada.

