Jogo entre Hamburgo e Leverkusen é adiado devido a nevasca

13/01/2026 14:48

A partida entre Hamburgo e Bayer Leverkusen, válida pela 17ª rodada do Campeonato Alemão e inicialmente prevista para esta terça-feira (13), foi adiada de última hora devido à forte nevasca que atingiu a cidade de Hamburgo no fim de semana.

"Os riscos relacionados às condições climáticas na cobertura do estádio impedem a realização da partida da Bundesliga entre Hamburgo e Bayer Leverkusen", explicou a Liga Alemã de Futebol (DFL) menos de três horas antes do horário previsto para o início do jogo. 

A nova data para o duelo, que estava marcado para as 20h30 locais (16h30 de Brasília) desta terça, será anunciada posteriormente, acrescentou a DFL. 

Após a tempestade Elli e a forte nevasca que atingiram o norte e o nordeste da Alemanha, as partidas entre St. Pauli (outro time de Hamburgo) e Leipzig, e entre Werder Bremen e Hoffenheim, não puderam ser realizadas no sábado. Elas foram adiadas para o dia 27 de janeiro, uma terça-feira.

Tópicos relacionados:

