Irmã de Kim Jong Un exige que Coreia do Sul peça desculpas por incidente com drone

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, exigiu nesta terça-feira (13) um pedido de desculpas da Coreia do Sul pela suposta incursão de um drone através da fronteira.

A Coreia do Norte alegou no fim de semana que derrubou um drone perto da cidade de Kaesong no início de janeiro, após este ter cruzado a fronteira com a Coreia do Sul, vindo do condado fronteiriço de Ganghwa.

"As autoridades de Seul devem admitir e pedir desculpas por violarem a soberania da RPDC e tomar medidas para evitar que isso aconteça novamente", advertiu ela.

Seul negou a responsabilidade pelo incidente, afirmando que o drone mostrado nas fotos divulgadas por Pyongyang não é um modelo operado por suas forças armadas.

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, ordenou uma investigação conjunta entre militares e policiais sobre o incidente com o drone, declarando que qualquer envolvimento de civis seria "um crime grave que ameaça a paz na Península Coreana".

