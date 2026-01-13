Dois israelenses e um palestino presos por assaltar joalheria disfarçados de soldados

Autoridades israelenses prenderam, nesta terça-feira (13), dois israelenses e um palestino suspeitos de se passarem por soldados para assaltar uma joalheria no sul da Cisjordânia ocupada, informaram as autoridades.

Os suspeitos foram detidos "enquanto tentavam fugir do local de um assalto à mão armada em uma joalheria na cidade de Dahariya", disse a polícia israelense em um comunicado.

Os assaltantes chegaram à cidade palestina em um veículo "equipado com luzes piscantes e vestidos com uniformes de estilo militar, coletes à prova de balas e capacetes, e estavam armados".

"Fingindo serem soldados, eles invadiram uma joalheria, roubaram grandes quantidades de ouro, ameaçaram civis e danificaram partes do estabelecimento", confirmou o prefeito de Dahariya, Akram Abu Alan, à AFP, especificando que o incidente ocorreu na manhã de terça-feira.

As prisões foram feitas durante uma operação conjunta da polícia israelense, da polícia de fronteira e do exército, após os suspeitos serem localizados na cidade de Samu'a, no sul da Cisjordânia, perto da fronteira entre este território palestino e Israel.

O exército declarou que o grupo criminoso era composto por "um palestino e dois civis israelenses".

