Seis membros do grupo criminoso Tren de Aragua são presos no México
Seis supostos membros do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua foram presos na Cidade do México, acusados de extorsão e de tráfico de drogas e de pessoas, informou a Secretaria de Segurança federal.
Militares e agentes federais mexicanos "prenderam seis integrantes da organização criminosa Tren de Aragua, envolvidos com extorsão, tráfico de pessoas e tráfico de drogas", detalhou na rede social X o secretário de Segurança, Omar García Harfuch.
Entre os supostos criminosos capturados, destaca-se uma mulher apontada como responsável "pela cobrança derivada da exploração sexual, pela distribuição de drogas e pelo controle de mulheres vítimas" de tráfico, acrescentou o funcionário.
Também foi detido um homem acusado de ser o operador financeiro da organização e de administrar os imóveis do grupo.
As autoridades não detalharam a nacionalidade dos detidos. Outros integrantes foram capturados no México nos últimos meses.
Este grupo criminoso foi designado como "organização terrorista" pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
A suposta relação de funcionários do governo venezuelano com o Tren de Aragua foi um dos argumentos de Trump para lançar uma operação militar na Venezuela em 3 de janeiro e capturar e transferir para os EUA o presidente deposto, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
O Tren de Aragua nasceu no presídio venezuelano conhecido como Tocorón e, segundo estudos, expandiu-se para vários países da América Latina, onde lucra com diversos delitos, como o tráfico de drogas e a extorsão.
