Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Não terminou como gostaríamos', diz Xabi Alonso após demissão do Real Madrid

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 12:29

compartilhe

SIGA

Um dia depois de ser demitido do Real Madrid, o técnico Xabi Alonso publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais nesta terça-feira (13), reconhecendo que gostaria de ter tido uma passagem diferente pelo clube.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Chega ao fim esta etapa profissional, e não terminou como gostaríamos", escreveu Alonso em sua conta no Instagram.

"Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma responsabilidade", continuou o treinador, que foi demitido após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo, em Jidá, na Arábia Saudita.

Por fim, Alonso agradeceu à diretoria, aos jogadores e aos torcedores pela confiança: "Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e aos madridistas pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e orgulho de ter dado o meu melhor".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/mcd/cb

Tópicos relacionados:

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay