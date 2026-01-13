Trump diz a manifestantes no Irã que 'mantenham protestos' e que 'a ajuda está a caminho'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira(13) aos iranianos que mantenham as manifestações, tomem as instituições e registrem os nomes “dos assassinos e dos abusadores”, em um momento em que os protestos estão sendo reprimidos pelas autoridades.
“Patriotas iranianos, MANTENHAM AS MANIFESTAÇÕES”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. “Cancelei todas as reuniões com os funcionários iranianos até que CESSE esta matança sem sentido de manifestantes. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO”, declarou.
