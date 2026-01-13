Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz a manifestantes no Irã que 'mantenham protestos' e que 'a ajuda está a caminho'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 12:18

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira(13) aos iranianos que mantenham as manifestações, tomem as instituições e registrem os nomes “dos assassinos e dos abusadores”, em um momento em que os protestos estão sendo reprimidos pelas autoridades. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Patriotas iranianos, MANTENHAM AS MANIFESTAÇÕES”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. “Cancelei todas as reuniões com os funcionários iranianos até que CESSE esta matança sem sentido de manifestantes. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue/ksb/bgs/nn/mar/jc

Tópicos relacionados:

governo manifestacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay