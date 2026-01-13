Assine
Donald Trump participará do Fórum de Davos com grande delegação, dizem organizadores

AF
AFP
Repórter
13/01/2026 11:07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará da reunião anual do Fórum Econômico Mundial (FEM) na próxima semana em Davos, nos Alpes suíços, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (13). 

"Estamos muito felizes em receber o presidente Trump de novo", que estará "acompanhado pela maior delegação" americana a participar do Fórum de Davos, disse o presidente do evento, Borge Brende, em uma coletiva de imprensa.

mpa/soe/spi/jvb/mb/aa

