Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mortes superam nascimentos na França pela primeira vez desde 1944

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 09:49

compartilhe

SIGA

A França registrou mais óbitos do que nascimentos em 2025 pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, indicou nesta terça-feira (13) o instituto nacional de estatística Insee, em meio a debates sobre a queda da natalidade. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 1º de janeiro de 2026, 69,1 milhões de pessoas viviam na França, um aumento de 0,25% em relação ao ano anterior devido apenas à migração (+176.000 pessoas), segundo esse organismo oficial. 

O crescimento natural ou vegetativo, que corresponde à diferença entre nascimentos e óbitos, foi negativo: -6.000. Essa situação se deve a dois fatores: o recuo da natalidade e o avanço das mortes. 

“O que surpreende é até que ponto, em poucos anos, o crescimento natural diminuiu devido à rápida queda dos nascimentos”, destacou Sylvie Le Minez, chefe da unidade de estudos demográficos e sociais do Insee, em coletiva de imprensa. 

Cerca de 645.000 bebês nasceram em 2025, 2,1% a menos que no ano anterior, o que corresponde ao menor número desde o fim da Segunda Guerra Mundial pelo quarto ano consecutivo. A queda é mais acentuada em relação a 2010: menos 24%. 

Paralelamente, 651.000 pessoas faleceram, alta de 1,5% em relação a 2024 devido principalmente à epidemia de gripe de inverno, segundo o Insee. Também se deve à chegada da geração “baby boomer” à idade de risco. 

A preocupação com os nascimentos paira há anos. Em 2024, o presidente de centro-direita, Emmanuel Macron,  defendeu um “reforço demográfico”, baseado em impulsionar a natalidade melhorando a licença parental e combatendo a infertilidade. 

Para os demógrafos, dificuldades para ter filhos incluem encontrar um trabalho estável, acesso à moradia, incerteza sobre a mudança climática, além de conciliar vida profissional e familiar. 

Em 2023, a França era o segundo país da União Europeia (UE) com a maior taxa de fecundidade: 1,66 filho por mulher, atrás apenas da Bulgária (1,81), segundo dados do escritório europeu de estatística Eurostat. 

Em 2025, o Insee fixou esse índice em 1,56 filho por mulher na França, confirmando a tendência de queda desde 2010, quando se situava em 2,02.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vac-tjc/jvb/jc

Tópicos relacionados:

demografia familia infancia morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay