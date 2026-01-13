Hungria realizará eleições legislativas em 12 de abril; Orbán em apuros

Os húngaros irão às urnas em 12 de abril para eleger um novo Parlamento, com a possibilidade de derrota para o primeiro-ministro nacionalista, Viktor Orbán, no poder desde 2010.

"Marquei a data para as eleições legislativas de 2026. Elas acontecerão no domingo, 12 de abril", anunciou o presidente húngaro, Tamás Sülyok, no Facebook.

Orbán está atrás nas pesquisas independentes há meses, em meio à estagnação econômica, ao crescente descontentamento com os serviços públicos e aos escândalos relacionados à proteção infantil.

Seu partido, o Fidesz, está sendo ultrapassado, segundo essas pesquisas, pelo partido Tisza de Peter Magyar, ex-integrante do governo e agora um crítico ferrenho de Orbán, que conseguiu consolidar o voto da oposição em um ano e meio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ros-oaa/mab/avl/aa