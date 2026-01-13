Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Representantes de Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e Vance na quarta-feira em Washington

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 09:13

compartilhe

SIGA

Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia serão recebidos na Casa Branca, nesta quarta-feira (14), pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca nesta terça-feira (13). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também quis participar desta reunião e será o anfitrião. Ela acontecerá na Casa Branca", disse Lars Løkke Rasmussen à imprensa. 

O ministro da Defesa dinamarquês, por sua vez, anunciou que se reunirá com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, na segunda-feira, para discutir a segurança do Ártico. 

No ano passado, JD Vance visitou a base aérea americana de Pituffik, no noroeste da Groenlândia, por algumas horas e chamou a Dinamarca de "mau aliado" por não fazer o suficiente, em sua opinião, para garantir a segurança da região. 

Nos últimos dias, o presidente americano, Donald Trump, aumentou a pressão sobre a Groenlândia, afirmando que assumirá o controle da ilha ártica "de um jeito ou de outro". 

Na segunda-feira, Otan e Groenlândia anunciaram sua intenção de cooperar para fortalecer a defesa deste vasto território autônomo dinamarquês, com o objetivo de dissuadir Donald Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cbw/ef/avl/jvb/pc/aa

Tópicos relacionados:

dinamarca diplomacia eua governo groenlandia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay