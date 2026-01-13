Representantes de Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e Vance na quarta-feira em Washington

Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia serão recebidos na Casa Branca, nesta quarta-feira (14), pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca nesta terça-feira (13).

"O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também quis participar desta reunião e será o anfitrião. Ela acontecerá na Casa Branca", disse Lars Løkke Rasmussen à imprensa.

O ministro da Defesa dinamarquês, por sua vez, anunciou que se reunirá com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, na segunda-feira, para discutir a segurança do Ártico.

No ano passado, JD Vance visitou a base aérea americana de Pituffik, no noroeste da Groenlândia, por algumas horas e chamou a Dinamarca de "mau aliado" por não fazer o suficiente, em sua opinião, para garantir a segurança da região.

Nos últimos dias, o presidente americano, Donald Trump, aumentou a pressão sobre a Groenlândia, afirmando que assumirá o controle da ilha ártica "de um jeito ou de outro".

Na segunda-feira, Otan e Groenlândia anunciaram sua intenção de cooperar para fortalecer a defesa deste vasto território autônomo dinamarquês, com o objetivo de dissuadir Donald Trump.

