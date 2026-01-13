Assine
BBC pedirá à Justiça dos EUA que rejeite o processo de difamação movido por Trump

13/01/2026 08:51

A BBC pedirá à Justiça dos Estados Unidos que rejeite o processo por difamação movido por Donald Trump, no qual ele busca uma indenização de US$ 10 bilhões (R$ 53,7 bilhões na cotação atual) pela edição enganosa de um de seus discursos, segundo documentos judiciais. 

O presidente dos EUA entrou com o processo em dezembro na Flórida, acusando a emissora pública britânica de difamação e violação de uma lei de práticas comerciais. 

Como resultado, Trump busca uma indenização de US$ 5 bilhões (R$ 26,8 bilhões) por cada uma das duas acusações. 

A BBC exibiu em seu programa de notícias Panorama, pouco antes da eleição presidencial dos EUA de 2024, trechos de um discurso de Donald Trump de 6 de janeiro de 2021. Os trechos foram editados de forma que o republicano parecesse incitar explicitamente seus apoiadores a atacar o Capitólio em Washington. 

Segundo documentos judiciais analisados pela AFP, os advogados da emissora britânica indicam que solicitarão a "rejeição do processo por falta de jurisdição pessoal" ao tribunal federal de Miami, cidade onde o presidente dos EUA reside. 

Os advogados da BBC têm até 17 de março para apresentar este pedido.

Os advogados da defesa argumentarão que Donald Trump "não pode provar" que o documentário, transmitido fora dos Estados Unidos, "lhe causou danos legalmente reconhecíveis". 

O presidente republicano "foi reeleito em 5 de novembro de 2024, após a exibição do documentário". Trump "venceu na Flórida com uma margem impressionante de 13 pontos percentuais, melhorando seus resultados de 2020 e 2016", enfatizam os advogados nos documentos, argumentando que seu processo é "inadmissível". 

A BBC negou repetidamente as denúncias de difamação de Trump, embora seu presidente, Samir Shah, tenha enviado uma carta de desculpas ao presidente americano. 

Shah também alertou que a emissora está determinada a se defender das ameaças de Trump.

"Como já deixamos claro, nos defenderemos neste caso. Não faremos mais comentários sobre um processo em andamento", declarou um porta-voz da BBC nesta terça-feira. 

O caso levou à renúncia do diretor-geral do canal, Tim Davie, e da diretora da BBC News, Deborah Turness.

