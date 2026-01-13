Partido pró-militar reivindica vitória nas eleições legislativas em Mianmar

O principal partido pró-militar de Mianmar anunciou, nesta terça-feira (13), que conquistou a maioria na câmara baixa do Parlamento no segundo dos três turnos das eleições legislativas organizadas pela junta militar.

O Partido da União, Solidariedade e Desenvolvimento (PUSD) garantiu 87 das 100 cadeiras no segundo turno da votação, realizado no domingo, disse à AFP um membro do partido sob condição de anonimato.

Somando os resultados do primeiro turno, realizado em dezembro, o UDP agora detém 176 cadeiras, pouco mais da metade das 330 em disputa. O terceiro turno está marcado para 25 de janeiro.

De acordo com o relator especial da ONU para os direitos humanos em Mianmar, Tom Andrews, as eleições visam "fortalecer a dominação militar em Mianmar e criar uma fachada de legitimidade".

Analistas consideram o PUSD, que inclui muitos ex-oficiais militares em sua liderança, o principal instrumento político da junta militar.

A câmara baixa birmanesa tem um total de 440 assentos, mas 110 são reservados para as forças armadas, segundo a Constituição escrita pelos militares, que governaram o país durante a maior parte de sua história desde a independência em 1948.

