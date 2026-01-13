Taiwan afirma ter chegado a 'consenso geral' com EUA sobre acordo comercial
Taiwan alcançou um "consenso geral" com os Estados Unidos sobre um acordo comercial, anunciaram os negociadores taiwaneses nesta terça-feira (13), após a ofensiva tarifária de Donald Trump em 2025.
"O objetivo das negociações tarifárias entre EUA e Taiwan sempre foi buscar reduções tarifárias recíprocas (...) e obter tratamento preferencial sob a Seção 232", afirmou o Escritório de Negociações Comerciais em um comunicado, no qual acrescentou que existe um "consenso geral" sobre essas questões.
A Seção 232 refere-se a uma disposição da Lei de Expansão Comercial dos EUA que permite a imposição de tarifas quando a segurança interna é considerada em risco.
Taiwan e os Estados Unidos iniciaram as negociações em abril, depois que Trump impôs tarifas de 32% sobre as exportações taiwanesas, que foram posteriormente reduzidas para 20%.
O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, prometeu aumentar os investimentos de seu país nos Estados Unidos em um esforço para reduzir as tarifas sobre suas exportações e evitar impostos sobre seus embarques de semicondutores.
Taiwan é uma potência na produção de semicondutores, um componente vital da economia global.
Trump acusou Taiwan de roubar a indústria de chips americana, e seu governo insiste que deseja que mais tecnologias críticas sejam fabricadas internamente.
