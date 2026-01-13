Assine
Internacional

Embaixador da Austrália nos EUA deixa o cargo após críticas de Trump

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/01/2026 07:51

A Austrália anunciou nesta terça-feira(13) que seu embaixador nos Estados Unidos deixará o cargo após três anos, depois que o presidente Donald Trump disse sobre ele: “também não gosto de você”. 

O embaixador Kevin Rudd, ex-primeiro-ministro, deixará o posto em 31 de março para assumir como presidente do centro de estudos Asia Society, em Nova York. Rudd foi crítico de Trump antes de se tornar embaixador. 

Trump expressou desprezo por Rudd durante uma reunião televisionada entre os governantes dos dois países, o que levou algumas figuras da oposição australiana a pedirem sua destituição. 

O primeiro-ministro, Anthony Albanese, disse então que seria decisão de Rudd se deixaria o cargo antecipadamente. 

Antes de assumir seu posto em Washington, Rudd qualificou Trump como “o presidente mais destrutivo da história” e alguém que “arrasta os Estados Unidos e a democracia pela lama”. 

Rudd apagou os comentários em suas redes depois que Trump venceu a eleição para voltar à Casa Branca em novembro de 2024. 

Rudd, um diplomata de carreira que fala mandarim, foi nomeado embaixador durante a presidência de Joe Biden, quando a Austrália esperava que seu conhecimento sobre a China lhe conferisse influência em Washington.

Tópicos relacionados:

diplomacia

