Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Minnesota processa governo Trump por ofensiva migratória

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/01/2026 23:29

compartilhe

SIGA

O estado americano de Minnesota processou nesta segunda-feira (12) o governo de Donald Trump por suas operações contra a imigração, após a morte de uma manifestante baleada por um agente de imigração na semana passada

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, que anunciou o processo, disse que o aumento dos agentes de imigração pelo Departamento de Segurança Nacional nos últimos dias deixou o estado "menos seguro".

"Milhares de agentes do Estado, do governo federal, mal capacitados, agressivos e armados chegaram às nossas comunidades", destacou Ellison, em entrevista coletiva. "A evidente escolha de Minnesota por nossa diversidade, democracia e nossas diferenças de opinião com o governo federal constitui uma violação da Constituição e da lei federal", disse o procurador do estado, governado pela oposição democrata. "Isso é, em essência, uma invasão federal."

Renee Nicole Good, 37, foi morta em seu carro na última quarta-feira, baleada por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante uma operação em Minneapolis.

O prefeito da cidade, Jacob Frey, disse que Trump escolheu Minnesota para a sua ofensiva migratória por ter líderes democratas. "Se o objetivo era apenas procurar pessoas sem documentos, Minneapolis e Saint Paul [capital do estado] não deveriam ser o lugar", declarou.

"Há muito mais pessoas sem documentos na Flórida, no Texas e em Utah", apontou o prefeito, acrescentando que esses estados estão sob controle republicano.

Illinois, outro estado governado por democratas onde Trump implementou sua ofensiva contra a imigração, entrou hoje com uma ação semelhante contra o governo federal. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/iv/mvl/mel/lb

Tópicos relacionados:

eua imigracao justica minnesota politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay