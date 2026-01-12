Força da ONU reporta disparos de tanque israelense perto de missão de paz no Líbano

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês) afirmou que um tanque israelense disparou nesta segunda-feira (12) perto de seus capacetes azuis e advertiu que esses ataques se tornaram "alarmantemente comuns".

A Unifil reportou nos últimos meses vários disparos israelenses contra ou próximo de seu pessoal, e que há menos de duas semanas tiros vindos de uma posição israelense impactaram perto dos capacetes azuis em duas ocasiões.

"Os capacetes azuis da Unifil observaram dois tanques Merkava" se deslocando nesta segunda-feira de uma posição do Exército israelense em território libanês para o interior do Líbano, indicou a força da ONU em comunicado.

Durante décadas, a Unifil serviu como uma barreira entre Israel e Líbano, e recentemente trabalhou com o Exército libanês para apoiar uma trégua alcançada há um ano entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Sob a trégua de novembro de 2024, Israel deveria retirar suas tropas do sul do Líbano, mas as manteve em cinco áreas que considera estratégicas e costuma lançar ataques no Líbano, visando alvos que afirma serem do Hezbollah.

"Os capacetes azuis solicitaram através seus canais de ligação que os tanques detenham sua atividade", segundo o comunicado.

Posteriormente, "um dos tanques disparou três projéteis de sua arma principal, com dois impactos aproximadamente a 150 metros dos capacetes azuis", indicou a Unifil.

A força da ONU acrescentou que, "quando os capacetes azuis se afastaram em busca de segurança, foram continuamente rastreados com o laser dos tanques".

O comunicado não menciona baixas, mas assinalou que a Unifil informou com antecedência o Exército israelense sobre suas atividades na área.

"Ataques como esses contra capacetes azuis identificáveis [...] estão se tornando alarmantemente comuns", acrescenta a nota.

A Unifil denunciou que se trata de uma "grave violação" da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim em 2006 à guerra entre Israel e Hezbollah.

