'Estaremos ferrados' se Suprema Corte for contra tarifas dos EUA, diz Trump
O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (12), que os Estados Unidos ficarão em uma situação crítica se a Suprema Corte decidir que algumas tarifas impostas pelo chefe do Executivo são ilegais.
Em uma publicação em sua plataforma, Truth Social, Trump disse que os Estados Unidos precisariam reembolsar centenas de bilhões de dólares se a alta corte do país decidir contra a principal política econômica do seu governo.
"E isso sem contar a quantidade de países e empresas que exigiriam 'compensação' pelos investimentos que estão fazendo na construção, em fábricas e equipamentos para evitar o pagamento de tarifas aduaneiras", destacou.
"Se somarmos esses investimentos, estaríamos falando em trilhões de dólares! Seria um caos total, e quase impossível de pagar para o nosso país", afirmou. "Em outras palavras, se a Suprema Corte decidir contra os Estados Unidos neste assunto de segurança nacional, ESTAREMOS FERRADOS!", sentenciou Trump.
A Suprema Corte deve se manifestar nesta quarta-feira, e o caso das tarifas, discutido em novembro, pode estar entre suas decisões anunciadas.
Durante as audiências orais sobre o caso, os juízes se mostraram céticos sobre o uso que Trump fez dos poderes emergenciais para impor tarifas aduaneiras a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, assim como encargos a México, Canadá e China por sua suposta participação no tráfico de drogas.
Vários dos seis juízes conservadores, juntamente com os três progressistas, questionaram se a Lei de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA, sigla em inglês), invocada por Trump, dá a ele autoridade para impor tarifas.
A decisão da Suprema Corte não afeta as tarifas setoriais que Trump impôs separadamente, inclusive sobre o aço, o alumínio e os automóveis.
Trump aumentou a carga tributária efetiva média dos Estados Unidos ao seu nível mais alto desde a década de 1930, e advertiu várias vezes sobre uma catástrofe se as tarifas forem canceladas.
