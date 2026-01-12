PSG perde para o Paris FC (1-0) e é eliminado da Copa da França

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Copa da França, foi eliminado nas oitavas de final do torneio por seu rival local, o Paris FC, ao perder por 1 a 0 nesta segunda-feira (12), no Parque dos Príncipes.

Jonathan Ikoné, atacante revelado nas categorias de base do PSG, marcou o gol da vitória de sua equipe aos 74 minutos, em uma rara investida do Paris FC no campo adversário.

O time visitante até então vinha sofrendo uma pressão constante em que o PSG criou inúmeras chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes.

Essa surpreendente eliminação representa o primeiro grande revés da temporada para o Paris Saint-Germain, que havia acabado de concluir um 2025 histórico, conquistando seis dos sete títulos possíveis (Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental), com a única derrota ocorrendo na final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Chelsea.

Na semana passada, eles adicionaram um novo troféu à sua coleção – a Supercopa da França – ao derrotarem o Olympique de Marselha nos pênaltis, no Kuwait.

É preciso voltar à temporada de 2013-2014 para encontrar o PSG sendo eliminado nas oitavas de final de uma edição da Copa da França, o que torna esta façanha do Paris FC ainda mais histórica.

O time comandado por Stéphane Gilli é literalmente vizinho do Paris Saint-Germain, já que seu estádio fica do outro lado da rua.

Os jogadores do Paris FC resistiram aos campeões europeus, que pressionaram até o fim, como na cabeçada desperdiçada por Désiré Doué (90'+6) e no chute de Vitinha (90'+7) defendido por Obed Nkambadio, que teve uma atuação brilhante nesta segunda-feira.

Foi preciso este segundo clássico em uma semana para o PFC alcançar o feito, apesar do claro domínio e posse de bola dos jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique.

Com um time reformulado, apesar da presença de vários titulares (Vitinha, Fabián Ruiz, 'Kvara', Barcola, Pacho e Chevalier), os atuais campeões não conseguiram encontrar uma maneira de superar Nkambadio e em uma das poucas chances do PFC, Ikoné surpreendeu Chevalier com um chute cruzado.

Nos últimos quinze minutos, o PSG cercou o gol adversário, mas desta vez não houve milagre.

--- Jogos dos 16-avos de final da Copa da França:

- Sábado:

CA Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2 - 4

US Orléans (Nat) - (+) Monaco (L1) 1 - 3

Bastia (L2) - (+) Troyes (L2) 0 - 2

Angers (L1) - (+) Toulouse (L1) 1 - 1 (5-6 nos pênaltis)

Le Puy (Nat) - (+) Reims (L2) 0 - 0 (0-3 nos pênaltis)

Hauts Lyonnais (N3) - (+) Lorient (L1) 1 - 3

Istres (N2) - (+) Laval (L2) 0 - 2

US Avranches (N2) - (+) Strasbourg (L1) 0 - 6

- Domingo:

Sochaux (Nat) - (+) Lens (L1) 0 - 3

Nantes (L1) - (+) Nice (L1) 1 - 1 (3-5 nos pênaltis)

(+) Le Mans (L2) - Nancy (L2) 0 - 0 (4-1 nos pênaltis)

Metz (L1) - (+) Montpellier (L2) 0 - 4

Chantilly (N2) - (+) Rennes (L1) 1 - 3

Lille (L1) - (+) Lyon (L1) 1 - 2

- Segunda-feira:

PSG (L1) - (+) Paris FC (L1) 0 - 1

- Terça-feira:

(17h00) Bayeux (R1) - Olympique de Marselha (L1)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bds/pm/ali-ah/gk/aam