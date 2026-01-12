Juventus goleia Cremonese (5-0) e mantém sua escalada no Italiano

A Juventus se manteve na quarta posição na Serie A nesta segunda-feira (12) com uma vitória maiúscula por 5 a 0 sobre o Cremonese, dando continuidade à sua recuperação sob o comando do técnico Luciano Spalletti.

A Juve foi para o intervalo com uma vantagem de três gols graças a Bremer (12'), Jonathan David (15') e Kenan Yildiz (35'). No segundo tempo, Filippo Terracciano mandou para a própria rede (48') e um Weston McKennie marcou o quinto (54') fechando o placar nesta que foi a quinta vitória da Juve em seis jogos do campeonato italiano.

O time de Turim agora está empatado em 39 pontos com o atual campeão Napoli e a Roma, e apenas quatro pontos atrás do líder, a Inter de Milão.

No entanto, Inter, Napoli e o segundo colocado Milan têm um jogo a menos devido à participação na Supercopa da Itália na Arábia Saudita, com essas partidas programadas para quarta e quinta-feira.

Desde o início da partida, a Juventus sufocou o time adversário, com a dupla Yildiz-Képhren Thuram atuando como verdadeiros catalisadores em todos os setores do campo.

Em uma cobrança de falta de ângulo fechado, o meio-campista turco Yildiz encontrou Fabio Miletti, cujo chute de primeira foi desviado por Bremer, abrindo o placar.

Em seguida, após um passe perfeito de Thuram, depois de uma arrancada de 60 metros, Jonathan David ampliou a vantagem.

A equipe comandada por Davide Nicola sofreu o terceiro gol, marcado por Yildiz após aproveitar um pênalti defendido pelo goleiro (35'), antes de sucumbir no segundo tempo, quando a Juve ampliou a vantagem com mais dois gols, um contra de Terraciano e outro de McKennie.

Mais cedo, o Genoa ganhou fôlego em sua luta contra o rebaixamento. Venceu o Cagliari por 3 a 0 e agora ocupa a 15ª posição, com 19 pontos, à frente do seu adversário, que também tem 19 pontos.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Como - Bologna 1 - 1

Udinese - Pisa 2 - 2

Roma - Sassuolo 2 - 0

Atalanta - Torino 2 - 0

- Domingo:

Lecce - Parma 1 - 2

Fiorentina - Milan 1 - 1

Hellas Verona - Lazio 0 - 1

Inter - Napoli 2 - 2

- Segunda-feira:

Genoa - Cagliari 3 - 0

Juventus - Cremonese 5 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 43 19 14 1 4 42 17 25

2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15

3. Napoli 39 19 12 3 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

9. Bologna 27 19 7 6 6 26 20 6

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 21 19 5 6 8 14 22 -8

15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Hellas Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15

