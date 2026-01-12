Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Liverpool goleia Barnsley (4-1) e avança na Copa da Inglaterra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/01/2026 19:21

compartilhe

SIGA

O Liverpool se classificou para a quarta fase da Copa da Inglaterra ao golear o Barnsley (3ª divisão) por 4 a 1 nesta segunda-feira (12), em Anfield.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O húngaro Dominik Szoboszlai abriu o placar para os 'Reds' aos nove minutos com um belo chute de fora da área e Jeremie Frimpong ampliou a vantagem aos 36.

Ainda antes do intervalo, Szoboszlai errou um passe de calcanhar dentro da própria área e Adam Phillips (40') aproveitou a oportunidade para diminuir para o Barnsley.

Depois do intervalo, o técnico do Liverpool, Arne Slot, foi obrigado a colocar em campo jogadores importantes do banco de reservas, como Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Ibrahima Konaté e Ryan Gravenberch.

O atual campeão inglês teve dificuldades no ataque durante a maior parte do segundo tempo, até que Wirtz e Ekitike sacramentaram a vitória nos últimos minutos.

Um toque sutil de Ekitike encontrou Wirtz, que chutou colocado no ângulo para marcar seu terceiro gol em cinco jogos. Nos acréscimos, os papéis se inverteram com Wirtz cruzando para Ekitike apenas empurrar para o fundo das redes.

O adversário do Liverpool na quarta fase da Copa da Inglaterra será o Brighton, que no domingo eliminou o Manchester United.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kca/iwd/cb/aam

Tópicos relacionados:

barnsley eng facup fbl liverpool

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay