EUA condena ataque russo com míssil hipersônico na Ucrânia como 'escalada perigosa'

12/01/2026 19:09

Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira (12) perante o Conselho de Segurança da ONU o uso por parte da Rússia de um míssil balístico Oreshnik com capacidade nuclear na Ucrânia, o classificando de "escalada perigosa e inexplicável".

O míssil de alcance intermediário, que não portava uma ogiva nuclear, impactou na madrugada da sexta-feira (9) em uma área da Ucrânia próxima à fronteira com Polônia.

Isso "constitui outra escalada perigosa e inexplicável desta guerra, inclusive enquanto os Estados Unidos trabalham com Kiev, outros parceiros e Moscou para pôr fim ao conflito mediante uma solução negociada", declarou a embaixadora adjunta dos Estados Unidos na ONU, Tammy Bruce, perante o Conselho de Segurança.

A Rússia afirmou nesta segunda-feira que o ataque com seu míssil balístico Oreshnik teve como alvo uma usina de manutenção de aviões em Lviv, no centro-oeste da Ucrânia.

armamento conflito diplomacia eua onu russia ucrania

