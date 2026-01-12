EUA condena ataque russo com míssil hipersônico na Ucrânia como 'escalada perigosa'

Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira (12) perante o Conselho de Segurança da ONU o uso por parte da Rússia de um míssil balístico Oreshnik com capacidade nuclear na Ucrânia, o classificando de "escalada perigosa e inexplicável".

O míssil de alcance intermediário, que não portava uma ogiva nuclear, impactou na madrugada da sexta-feira (9) em uma área da Ucrânia próxima à fronteira com Polônia.

Isso "constitui outra escalada perigosa e inexplicável desta guerra, inclusive enquanto os Estados Unidos trabalham com Kiev, outros parceiros e Moscou para pôr fim ao conflito mediante uma solução negociada", declarou a embaixadora adjunta dos Estados Unidos na ONU, Tammy Bruce, perante o Conselho de Segurança.

A Rússia afirmou nesta segunda-feira que o ataque com seu míssil balístico Oreshnik teve como alvo uma usina de manutenção de aviões em Lviv, no centro-oeste da Ucrânia.

