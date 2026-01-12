Campeonato Alemão chega à metade com Bayern invicto e disparado na liderança
O Campeonato Alemão chega à última rodada do primeiro turno nesta semana com um imparável Bayern de Munique, que visitará o Colônia (11º colocado) na quarta-feira com o objetivo de manter ou até mesmo ampliar sua vantagem de onze pontos sobre o Borussia Dortmund.
Nos primeiros 16 jogos, a equipe bávara foi imbatível, acumulando 14 vitórias e dois empates. Seu mais recente 'show' aconteceu no domingo, contra o Wolfsburg, com uma goleada sonora por 8 a 1.
A vantagem significativa sobre os rivais torna quase impossível imaginar o Bayern deixando o título escapar, o que seria o seu 12º em 13 anos, uma sequência interrompida apenas pelo Bayer Leverkusen na temporada 2023-2024.
O Borussia Dortmund, que empatou em 3 a 3 fora de casa com o Eintracht Frankfurt em sua primeira partida após a pausa de inverno, terá a oportunidade de consolidar a segunda posição ao receber o Werder Bremen.
Enquanto isso, RB Leipzig, Leverkusen e Stuttgart, todos empatados com 29 pontos (quatro pontos atrás do segundo colocado), jogarão contra Freiburg, Hamburgo e Eintracht Frankfurt, respectivamente.
Na parte inferior da tabela, o Mainz (último colocado com 9 pontos) vai receber o Heidenheim (17º com 12 pontos).
--- Programação da 17ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
(14h30) Stuttgart - Eintracht Frankfurt
(16h30) Borussia Dortmund - Werder Bremen
Hamburgo - Bayer Leverkusen
Mainz - Heidenheim
- Quarta-feira:
(14h30) Wolfsburg - St Pauli
(16h30) Colônia - Bayern de Munique
RB Leipzig - Freiburg
Hoffenheim - B. Mönchengladbach
- Quinta-feira:
(16h30) Augsburg - Union Berlin
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 44 16 14 2 0 63 12 51
2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14
3. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
4. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
5. Stuttgart 29 16 9 2 5 29 23 6
6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
7. Eintracht Frankfurt 26 16 7 5 4 33 33 0
8. Freiburg 23 16 6 5 5 27 27 0
9. Union Berlin 22 16 6 4 6 22 25 -3
10. B. Mönchengladbach 19 16 5 4 7 22 24 -2
11. Colônia 17 16 4 5 7 24 26 -2
12. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10
13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
14. Wolfsburg 15 16 4 3 9 24 36 -12
15. Augsburg 14 16 4 2 10 17 32 -15
16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13
17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21
18. Mainz 9 16 1 6 9 15 28 -13
