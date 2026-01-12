Assine
Reino Unido condena 'repressão brutal' contra manifestantes no Irã

12/01/2026 16:51

A ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, condenou, nesta segunda-feira (12), a "repressão brutal" contra os manifestantes no Irã e pediu às autoridades de Teerã que "cessem a violência de imediato". 

"Os assassinatos e a repressão brutal contra manifestantes pacíficos no Irã são horrorosos", escreveu a ministra em mensagem publicada no X.

Ela disse, ainda, ter conversado com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, a quem pediu para "cessar a violência de imediato, respeitar os direitos e liberdades fundamentais e garantir a segurança dos cidadãos britânicos".

Pelo menos 648 manifestantes morreram no Irã desde o início do movimento de protesto contra o governo em 28 de dezembro, informou a ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, mas a organização advertiu que o balanço real poderia ser maior.

As manifestações começaram como um protesto contra o elevado custo de vida, mas, com o passar dos dias, tornou-se um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979.

